Страны с наибольшим количеством подводных лодок показали на инфографике: где находится РФ

По мнению западных экспертов, российский подводный флот уступает лишь американскому.

Эксперты Army Recognition провели комплексный анализ и определили страны, располагающие самыми большими и мощными подводными флотами. С выводами можно ознакомиться на сайте портала.

Задача специалистов заключалась не только в том, чтобы определить, у кого больше подводных лодок, но и понять, для чего предназначен каждый флот. Это может быть ядерное сдерживание, удары на больших глубинах, морская блокада, защита "бастионов", изнурение противника у побережья, противолодочная борьба или демонстрация силы в спорных акваториях.

На вершине "подводной" иерархии находятся США, РФ и Китай. Их подводные лодки могут не только уничтожать корабли условного противника, но и обеспечивать гарантированный ответный удар, вести разведку, сопровождать корабельные группировки, а также наносить дальнобойные удары.

Видео дня

США обладают наиболее универсальным подводным флотом. Он полностью атомный и способен действовать по всему миру. Сочетание многоцелевых подводных лодок, носителей крылатых ракет и стратегических ракетоносцев обеспечивает решение полного спектра задач - от скрытой разведки и противолодочной борьбы до ударов по суше и ядерного сдерживания.

Основу подводного флота США составляют многоцелевые подводные лодки класса Virginia, тогда как программа Columbia играет ключевую роль в поддержании американской ядерной триады.

Россия занимает второе место в мире по потенциалу своего подводного флота. Он включает стратегические ракетоносцы, носители крылатых ракет, атомные многоцелевые подводные лодки и дизель-электрические подводные лодки.

Центральным элементом РФ является концепция "бастионной обороны" - защита ракетоносцев в хорошо прикрытых арктических и северных районах патрулирования с сохранением возможности наносить удары.

В оперативном плане российские подводные лодки ориентированы не столько на глобальное присутствие, сколько на ядерное сдерживание и молниеносные удары по важным целям.

Китай - самая динамичная сила в рейтинге. Сегодня он переходит от региональной обороны к формированию океанского подводного флота.

Военно-морские силы КНР быстро растут и все больше опираются на атомные подводные лодки, предназначенные для длительных операций. Субмарины типа 093 выполняют ударные и эскортные задачи, а ракетоносцы типа 094 формируют морскую компоненту ядерного сдерживания.

Хотя китайская доктрина до сих пор ориентирована на защиту прибрежных вод, она эволюционирует в сторону действий в дальних морях и сопровождения авианосных групп.

Сразу за тройкой лидеров находится Иран. В то же время численность его подводных лодок может вводить в заблуждение. Формально его флот довольно велик - за счет малых подводных лодок типа Ghadir, прибрежных Fateh и устаревших Kilo.

Однако потери во время войны с США существенно снизили его реальные возможности. Отметим также, что иранская доктрина не предусматривала океанских операций: подводные лодки Исламской Республики предназначены для контроля узких проливов, минной войны и засад в Ормузском проливе.

Замыкает пятерку лидеров КНДР. Она близка к Ирану по численности подводных лодок, но отличается по доктрине. По ряду аспектов ее подводные лодки представляют большую угрозу, чем иранские. Подводные лодки служат Пхеньяну инструментом асимметричной войны, давления на соседние страны и создания морской ядерной компоненты.

Подводные силы - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что Россия планирует заменить все устаревшие многоцелевые атомные подводные лодки субмаринами нового поколения.

Предполагается, что к 2035 году все многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения, входящие в состав российского ВМФ, будут заменены на подводные лодки проекта 885/885М.

Напомним, недавно атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М нового поколения осуществила запуск сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракеты "Оникс". По словам российской стороны, стрельба велась из подводного положения по морской цели, которая имитировала корабль условного противника и находилась на расстоянии до 300 км.

