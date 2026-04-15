Диетолог пила морковный сок каждый день и вот, что произошло с ее телом

Медик провела эксперимент и пила морковный сок каждый день в течение недели. Результат оказался без "чудес", но с пользой.

Диетолог решила проверить популярный миф о вреде соков и в течение недели ежедневно пиластакан морковного сока без добавленного сахара. Как пишет Prevention, напиток она готовила из чистой моркови, а иногда с добавлением других овощей и фруктов.

Лорен Манакер, магистр наук и дипломированный диетолог, рассказала, что результат оказался вполне ожидаемым: никаких резких изменений в ее организме не произошло. Уровень сахара оставался стабильным, самочувствие не ухудшилось и не произошло "волшебного" преображения. Это подтвердило, что 100% овощной сок в умеренном количестве безопасен в рамках сбалансированного рациона.

Главный плюс – удобный способ увеличить потребление овощей. Выпить сок оказалось проще, чем регулярно есть сырую морковь. Кроме того, это помогло использовать продукты, которые могли испортиться.

Среди полезных свойств морковного сока – высокое содержание витаминов A и C, калия и антиоксидантов. Он поддерживает зрение, кожу, иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Однако есть и ограничения. Людям с диабетом стоит учитывать содержание натуральных сахаров, при заболеваниях почек – уровень калия. Также сок может вызывать реакции при пищевой аллергии.

