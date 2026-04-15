Украинские дроны 'Лютый' нанесли удар по нефтехимическому заводу в Башкортостане, - СМИ

Под утро 15 апреля украинские дроны "Лютый" нанесли удар, предположительно, по заводу АО "Синтез-Каучук" в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан РФ. Об этом свидетельствуют сообщения российских СМИ, а также телеграм-канала Exilenova+.

На многочисленных распространенных видео виден пролет беспилотников, а впоследствии дым от масштабного пожара.

"Вероятно, был поражен завод АО "Синтез-Каучук". Это один из ключевых элементов нефтехимического кластера Башкортостана, связанный с крупными структурами типа "Башнефть", – пишет Exilenova+.

Впоследствии телеграм-канал добавил, что было несколько попаданий, и все в разных частях завода.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака.

"Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возгорания", – написал чиновник.

Позже он добавил, что в результате атаки на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

Удары по российским объектам

Как сообщал ранее УНИАН, украинские дроны "вывели из строя" до конца месяца крупный НПЗ в России. Речь идет о "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который приостановил работу в воскресенье после результативной атаки. Предприятие может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, или около 320 000 баррелей в день.

По словам президента Владимира Зеленского, если не бить россиян по морде, они не будут считаться с Украиной. На вопрос, может ли Украина прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, он ответил: "Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской".

