Последние заявления Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты больше не будут закупать и напрямую передавать оружие Украине, а предлагают Европе самостоятельно этим заниматься, не возникли на пустом месте. Это не эмоции и не импровизация. Это продолжение линии, которую он последовательно продвигает уже в течение длительного времени.

Сюжет прост. США постепенно пытаются выйти из роли главного донора безопасности Украины и переложить ответственность на Европу. При этом они не отказываются полностью от участия, но меняют формат: вместо "мы даем" – "мы продаем, а вы решаете".

Эта модель уже частично работает. Часть поставок тормозилась, параллельно продвигалась схема, когда европейские страны покупают американское оружие и передают его Украине. То есть, механизм фактически запущен, даже если официально это еще не оформлено как окончательное решение.

Как ситуация будет развиваться дальше? Европа начала воспринимать этот сигнал всерьез. И это видно по действиям.

Германия, Франция, Польша, Великобритания уже обсуждают сценарии, в которых США не являются основным гарантом безопасности. Фактически речь идет о формировании европейской оборонной автономии. И здесь важный момент. Это не означает, что США "вышли из игры". Это означает, что они меняют правила игры. И делают это по-своему – жестко, прагматично и без лишних сантиментов.

Для Украины это означает три вещи. Во-первых, исчезает иллюзия "постоянной опоры". США остаются союзником, но перестают быть безусловной опорой. Это разные вещи.

Во-вторых, центр тяжести переносится в Европу. И именно там будет решаться вопрос ресурсов, оружия и долгосрочной поддержки.

В-третьих, время работает против тех, кто зависит. И в пользу тех, кто быстро адаптируется.

А теперь главное: что нам со всем этим делать? Прежде всего – перестать мыслить категориями типа "нам дадут". Нужно мыслить категорией "мы интегрируемся". Украина должна стать частью европейской системы безопасности не политически, а технологически и производственно.

Во-вторых – мы должны делать ставку на совместное производство. Боеприпасы, дроны, элементы ПВО – это должно производиться здесь, вместе с европейцами. Не как помощь, а как совместный продукт.

Третье – асимметрия: меньше зависимости от дорогих систем, больше массовых и дешевых решений. Война уже это показала, и это нужно довести до системы.

Четвертое – работа с Европой как с единым полем. Не отдельные договоренности, а системная интеграция: логистика, ремонт, производство, обучение.

Пятое – не списывать со счетов США. Потому что Соединенные Штаты – это не только Трамп. Это Конгресс, оборонка, союзники внутри системы. И с ними нужно работать отдельно и постоянно.

Мы должны понимать, что все это – не о "предательстве" и не о "конце поддержки". Это об изменении правил. И с новыми правилами выигрывает не тот, кто больше просит, а тот, кто быстрее перестраивается.