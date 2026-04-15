Реновация 'хрущовок': в Раде ответили, готова ли Украина к обновлению устаревшего жилья

Старый жилой фонд в крупных городах Украины стремительно изнашивается, но обновление устаревших хрущевок тормозят война, законодательные нюансы и сложности с отселением людей. Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк в эфире "Новости.LIVE".

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок. Мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства. Есть замечательные примеры стран Балтии и Германии, как проходила реновация "хрущевок". Но война скорректировала все наши планы", – сказала нардеп.

Она отметила, что соответствующий закон уже принят в первом чтении, но требует доработки. Однако, по ее словам, на него нужно смотреть комплексно с учетом всех требований, касающихся энергоэффективности, экономической целесообразности и технического состояния домов.

"Основной вопрос – кто будет принимать решение о том, что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте будет построена новая", – объяснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что для сноса требуется согласие значительной части жильцов. И именно это часто блокирует процесс, поскольку даже при поддержке большинства находят тех, кто категорически против. Кроме того, вопрос реконструкции также сложен, поскольку для этого нужно временно отселить жильцов из этого дома.

"На сегодняшний день вопрос реконструкции не является приоритетом для любого города. Даже если в таких городах, как Киев или Днепр, сегодня много таких аварийных "хрущевок", – отметила народный депутат.

Она указала, что городам нужно готовиться к программам реновации, планировать, проектировать и находить решения, чтобы понимать, какие здания подпадут под реновацию в будущем.

"И уже потом, когда будут благоприятные условия безопасности и финансовые условия, ты уже будешь готов к реализации того или иного проекта", – добавила Шуляк.

Член Национального союза архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорилый рассказывал, что срок эксплуатации 5-этажных "хрущевок" истек примерно в 2010 году.

Из кирпича в советские времена строили и так называемые "сталинки", и "хрущевки", но эти сооружения отличались по качеству. Так, "сталинки" строились качественнее, поскольку у них более толстые стены, перекрытия делались прочнее, поэтому их установленный срок эксплуатации намного дольше, чем у "хрущевок".

"Хрущевки" возводились, начиная с 50-х годов, когда нужно было быстро и в большом количестве построить жилье после Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: