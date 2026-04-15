Секретный 'лайфхак' египтян: ученые раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса

Секрет строительства Великой пирамиды Гизы, веками ставивший в тупик историков, может быть окончательно раскрыт.

Возможно, инопланетяне и не строили пирамиды – но у древних египтян, тем не менее, мог быть довольно крутой лайфхак. Передовая 3D-модель предполагает, что Великая пирамида Гизы была построена с использованием специальной скрытой рампы, которая могла позволить им возвести ее менее чем за два десятилетия.

На протяжении десятилетий археологи ломали голову над тем, как древним рабочим удалось построить самую большую пирамиду Египта, длина каждой стороны основания которой составляла 230 метров, а высота – около 147 метров. В частности, их озадачивало то, как им удавалось поднимать 2,3 миллиона блоков, некоторые из которых весили более 60 тонн, без помощи современной техники и при сохранении точной геометрии сооружения, пишет The New York Post.

Если это достижение и без того не было монументальным, то, как сообщается в революционном исследовании в журнале Nature, пирамиды были построены менее чем за 30 лет.

Чтобы пролить свет на этот подвиг человеческой инженерии, специалист по компьютерным наукам Висенте Луис Розель Роиг протестировал теорию о том, что "адаптивная многорамповая система интегрированных краевых рамп (IER) могла обеспечить задокументированные темпы строительства в рамках материальных и технологических ограничений Древнего царства и дать проверяемые полевые прогнозы".

Согласно модели Роига, которая имитировала процесс строительства пирамиды при сохранении ее устойчивости, материалы транспортировались через центральную рампу, встроенную во внешнюю структуру пирамиды, а не через сеть внешних рамп.

Рабочие оставляли сегменты внешних слоев открытыми, чтобы по ним можно было перемещать материалы и людей по восходящему маршруту. По мере продвижения строительства эти промежутки заполнялись, тем самым удаляя видимые следы этой рампы после завершения пирамиды. Опуская и засыпая "периметральные ряды", рабочие создавали спиралевидную рампу, которая поднималась вверх по мере строительства пирамиды.

Хотя теории рамп выдвигались и раньше, "пирамидальная схема" Роига стала первой, объясняющей, как строительство могло продвигаться без создания препятствий или необходимости в дополнительных строительных материалах.

Возможно, самое важное то, что эта модель вписывается во временные рамки строительства пирамиды. Метод рампы указывал на то, что блоки могли устанавливаться каждые четыре-шесть минут, что в экстраполяции означало, что пирамида могла быть завершена в срок от 14 до 21 года. При учете добычи камня, транспортировки и перерывов рабочих это окно сдвигалось к периоду от 20 до 27 лет, что все равно укладывалось в общепринятые оценки.

Предложенная теория рампы также объясняла ограничения по весу и необъяснимые пустоты в конструкции, которые, согласно модели Роига, были преднамеренной частью строительного процесса. Ученые также учли износ в определенных областях, приписав его строительному трафику и местам, где конструкция была заполнена. В целом, модель позволила объяснить, как им удалось, казалось бы, ускорить строительство пирамиды без ущерба для окончательного облика монумента.

