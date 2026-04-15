Дефицит такой, что хуже быть не может: Зеленский заявил о нехватке ракет к Patriot

На поставках оружия Украине негативно сказывается война на Ближнем Востоке.

В настоящее время Украина испытывает критическую нехватку ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые являются частью украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF. "У нас сейчас такой дефицит, что хуже быть не может", – сказал глава государства.

Президент связал это с ситуацией на Ближнем Востоке и подчеркнул, что война в Иране негативно влияет на Украину.

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия… Это вызов для всех. Война для всего мира. Не только для США и Израиля", – заявил Зеленский.

Также он предложил помощь в разблокировании Ормузского пролива:

"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт блокирования Черного моря. Америка нас еще не просила".

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина согласовала с Германией пакет помощи на сумму 4 млрд евро. По его словам, Берлин, в частности, обязался профинансировать "сотни ракет" для Patriot для Украины, а также поставку 36 пусковых установок IRIS-T.

Также о новых пакетах помощи на сумму 1 млрд евро для Украины сообщили Бельгия и Испания. Эти средства будут направлены, в частности, на укрепление украинской ПВО, отметил Федоров. Кроме того, Бельгия подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

