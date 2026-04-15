'Роскошно тепло': синоптик рассказала о погоде 16 апреля в Украине и Киеве

В Киеве завтра ожидается небольшой дождь.

В четверг, 16 апреля, в Украине будет "роскошно тепло". Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, которая отметила, что сейчас "вообще красота: и жары нет, и днем не холодно, а спать ночью приятно свежо".

Так, отметила она, 16 апреля максимальная температура воздуха в течение дня составит 12...19 градусов тепла.

"На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей будет сухо и солнечно. А на западе, севере и в Винницкой области дождики прибегут, чтобы оросить пыль, листья, цветы, деревья и наши носы", – написала Диденко.

В Киеве 16 апреля также ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до 16-17 градусов тепла.

Дожди и похолодание в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно данным синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине ожидается нестабильная погода. В большинстве областей будет тепло, но местами температура снизится, усилится ветер и пройдут дожди с грозами.

В частности, в субботу, 18 апреля, в Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем в южной части и в Крыму пройдет дождь. А в воскресенье, 19 апреля, на юге страны сохранится ветреная и дождливая погода. В остальных регионах существенных осадков не предвидится.

