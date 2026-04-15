Россия сократила количество ракетных ударов: эксперт рассказал, что происходит

Романенко также пояснил, действительно ли в украинском небе стало меньше дронов.

Снижение Россией количества ракетных запусков по Украине, вероятно, не означает сокращение производства – возможно, у агрессора есть определенные перебои с поставками некоторых деталей или он накапливает боеприпасы. Такое мнение в эфире Радио NV высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Он прокомментировал сообщения российских СМИ о якобы сокращении производства ракет в РФ и сокращении бюджета, что повлечет за собой уменьшение запусков по Украине.

"То, что у россиян что-то не в порядке с ракетами, это действительно можно видеть по интенсивности их ударов. Например, когда такое было, чтобы была уже середина месяца, а запустили всего 13 баллистических и 25 крылатых ракет? Это минимальный результат. Если взять март, то по нам прилетело 39 "Искандеров", за февраль прилетело 115 "Искандеров". То есть, практически сейчас российские ракеты прилетают гораздо реже по нашей территории и в гораздо меньшем количестве", – сказал Романенко.

В то же время эксперт выразил сомнение в том, что россияне сокращают производство ракет. По его мнению, очевидно, есть какие-то перебои, возможно, в поставках определенных компонентов – ведь украинская разведка отслеживает российских производителей, и некоторые страны уже приняли жесткие меры для того, чтобы не допустить получения радиоэлектронных компонентов предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Что касается производства беспилотников, с точки зрения Романенко, производство "Шахедов" растет, но "крайне плавно". По его словам, общее количество запусков по Украине в целом от месяца к месяцу уменьшается, но вследствие того, что оккупанты реже запускают ложные цели, в частности, БПЛА типа "Гербера".

"Если раньше при налетах соотношение было 50 на 50 – ударные дроны и дроны-ловушки, то сейчас практически две трети при налетах – ударные дроны и лишь треть – ложные цели. Поэтому что касается сокращения производства "Шахедов" – "Герань" 2-3, возможно, оно отражается еще и из-за того, что россияне сейчас активно переделывают их под ракетные двигатели", – добавил эксперт.

Сейчас, по словам Романенко, на ударные дроны россияне устанавливают китайские авиамодельные реактивные двигатели и превращаются в "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5". В частности, "Герань-4", "Герань-5", которые летят со скоростью 400-450 км/ч, украинские зенитные дроны уже не дотянутся.

Поэтому, как подчеркивает специалист, на эти российские ударные беспилотники приходится тратить ракеты, то есть ситуация пока неоднозначна – непонятно, действительно ли противник сократил производство ракет и дронов, или, возможно, сейчас он накапливает боеприпасы.

Загадочная украинская ракета в космосе

Напомним, ведущий научный сотрудник НАУ, также пояснил, что украинская аэробаллистическая ракета, о которой недавно появилась информация, может быть вариантом любой из ракет, находящихся в процессе создания и испытаний.

По его мнению, это может быть вариант FP-7, FP-9 или "Гром-2". Не исключено, что ее можно будет запускать, но это – довольно сложный процесс. Также вопрос – выдержит ли эту ракету бомбардировщик Су-24М.

Вас также могут заинтересовать новости: