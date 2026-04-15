Эксперты развенчали популярный миф: камни на дне горшка могут погубить растения

Многие считают, что камни на дне цветочного горшка помогают защитить растения от переувлажнения. Однако специалисты The Spruce утверждают: это распространённое заблуждение.
Как сообщается, на самом деле слой камней не улучшает дренаж, а создаёт зону накопления влаги. Вода задерживается внизу и постепенно поднимается вверх, из-за чего корни оказываются в постоянно влажной почве. Это и приводит к их гниению.
Эксперты подчёркивают: проблема не в грунте или камнях, а в застоявшейся воде. Кроме того, в ней накапливаются соли, что делает среду токсичной для корней. Поэтому важно всегда сливать воду из поддона.
Единственный случай, когда камень уместен – это закрыть дренажное отверстие, чтобы не вымывался грунт. Но достаточно одного камешка.
Лучший способ защитить растение – использовать горшок с дренажными отверстиями, через которые уходит лишняя вода.
Если отверстий нет, есть альтернативы:
- сделать их самостоятельно (в пластике, дереве или аккуратно в керамике);
- использовать метод "горшок в горшке": посадить растение в ёмкость с дренажом и вставить её в декоративный кашпо.
Вывод простой: камни на дне горшка не нужны. Гораздо важнее обеспечить нормальный отток воды и не допускать её застоя.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как посадить георгины.