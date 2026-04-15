Эксперты развенчали популярный миф: камни на дне горшка могут погубить растения

Камни на дне горшка не спасают от переувлажнения, а наоборот – повышают риск гниения корней. Эксперты объясняют, почему этот популярный метод не работает и чем его заменить.

Многие считают, что камни на дне цветочного горшка помогают защитить растения от переувлажнения. Однако специалисты The Spruce утверждают: это распространённое заблуждение.

Как сообщается, на самом деле слой камней не улучшает дренаж, а создаёт зону накопления влаги. Вода задерживается внизу и постепенно поднимается вверх, из-за чего корни оказываются в постоянно влажной почве. Это и приводит к их гниению.

Эксперты подчёркивают: проблема не в грунте или камнях, а в застоявшейся воде. Кроме того, в ней накапливаются соли, что делает среду токсичной для корней. Поэтому важно всегда сливать воду из поддона.

Видео дня

Единственный случай, когда камень уместен – это закрыть дренажное отверстие, чтобы не вымывался грунт. Но достаточно одного камешка.

Лучший способ защитить растение – использовать горшок с дренажными отверстиями, через которые уходит лишняя вода.

Если отверстий нет, есть альтернативы:

сделать их самостоятельно (в пластике, дереве или аккуратно в керамике);

использовать метод "горшок в горшке": посадить растение в ёмкость с дренажом и вставить её в декоративный кашпо.

Вывод простой: камни на дне горшка не нужны. Гораздо важнее обеспечить нормальный отток воды и не допускать её застоя.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как посадить георгины.

Вас также могут заинтересовать новости: