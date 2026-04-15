Орбан ушел: Politico назвало 5 лидеров, которые теперь претендуют на роль 'разрушителя ЕС'

Поражение Орбана не гарантирует Брюсселю более спокойную работу, считает европейский дипломат.

После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии Европейский Союз оказался перед новой политической реальностью. Политик, который на протяжении многих лет активно использовал право вето для блокирования ключевых решений, покидает арену, однако это не гарантирует Брюсселю более спокойной работы, пишет Politico.

Как отмечает издание, уход Орбана происходит в критический момент, когда ЕС вынужден полагаться на единство для принятия важных решений, в частности, касающихся санкций против России, финансовой помощи Украине и бюджета. Все эти вопросы требуют единодушной поддержки стран-членов.

Некоторые надеются, что победа в Венгрии Петера Мадьяра облегчит достижение консенсуса.

"У меня складывается впечатление, что политическая бизнес-модель быть системным и структурным дестабилизатором разрушена после серьезного поражения [партии Орбана] "Фидес" на выборах", – сказал анонимно дипломат ЕС.

Однако уход Орбана не означает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен или Украина могут вздохнуть с облегчением, говорится в материале. Ведь в Европейском Союзе еще есть несколько лидеров, которые могут подхватить эстафету бывшего венгерского премьера и стать новыми "проблемными фигурами" ЕС.

1. Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо часто был верным партнером Орбана в использовании права вето, вместе с ним блокируя санкции против РФ и требуя исключений из пакета кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро. После того, как Орбан потерпел поражение на выборах, отмечает издание, Фицо остается ближайшим и, возможно, последним союзником Кремля в ЕС.

В прошлом месяце он даже предупредил, что может наложить вето на выделение 90 млрд евро для Киева вместо Орбана, если тот проиграет выборы, напомнило издание.

2. Андрей Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш, 71-летний миллиардер, которого называют "чешским Трампом", по мнению журналистов, уже демонстрирует определенные черты стиля Орбана. Вместе с Орбаном и Фицо он выступал против 90-миллиардного кредита ЕС для Украины, призывал сократить поддержку Киева, хотя не зашел так далеко, чтобы отменить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов.

Бабиш также резко критикует климатическую политику ЕС, заявляя, что она наносит ущерб чешской промышленности. Дипломат ЕС предположил, что чешский лидер не будет препятствовать всему в Европейском Совете, однако будет "сложным по определенным вопросам".

3. Джорджа Мелони

Как отмечается, итальянская лидерша ведет сложную игру между прагматизмом и правоконсервативной политикой, сочетая националистические взгляды с проевропейской позицией. Она пытается влиять на политику ЕС через консенсус, а не блокирование.

Один дипломат назвал ее "совершенно иным типом" политика, чем Орбан. В то же время другой предупредил, что она происходит из той же политической семьи, что и венгерский премьер, и ее не следует недооценивать.

"На последнем заседании Европейского Совета единственным человеком, который согласился с Орбаном, была Мелони. Вы можете видеть, что между ними двумя существует идеологическая связь", – отметил дипломат, имея в виду ее отношение к кредиту для Украины.

4. Янез Янша

Бывший премьер Словении, правый популист и сторонник Трампа Янез Янша может вернуться к власти после выборов. Если это произойдет, он усилит лагерь популистов в ЕС, предположило издание. Что касается Украины, то он отличается от Орбана и Фицо: Янша поддерживает ее членство в ЕС и посещал Киев в начале полномасштабной войны, чтобы выразить свою поддержку.

5. Румен Радев

Бывший президент Болгарии создал новую партию и имеет шансы победить на выборах. Это может стать проблемой для Украины. Издание напомнило, как Радев заявлял, что Украина "обречена" в войне с Россией, и выступал против увеличения военной помощи Киеву.

Его пророссийские заявления вызвали жесткую реакцию президента Украины Владимира Зеленского во время публичной дискуссии в 2023 году. "Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии?" – спросил Зеленский. Радев тогда не смог четко ответить.

Последствия выборов в Венгрии

Как сообщал ранее УНИАН, поражение Орбана стало потрясением для Кремля и победой Украины. По информации издания Atlantic Council, результат выборов может существенно изменить баланс сил в Европе, поскольку Венгрия при Орбане часто блокировала решения ЕС о поддержке Украины и занимала скептическую позицию в отношении санкций против России. Вместе с тем эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма, мотивируя это тем, что победитель выборов Мадьяр ранее высказывался против поставок оружия Украине и не поддерживает ускоренное вступление в ЕС.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль скрывает панику из-за поражения Орбана и пытается публично приуменьшить его значение. Таким образом Москва стремится создать впечатление, что даже без Орбана Украина якобы останется под давлением в отношении принятия условий России для завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: