Новейший стелс-бомбардировщик США впервые показали сверху (фото)

Новое фото, сделанное во время дозаправки в воздухе, впервые показало верхнюю часть B-21 Raider и раскрыло элементы его малозаметной конструкции.

В сети появилось первое полноценное изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider с верхнего ракурса. Фото сделали во время испытаний дозаправки в воздухе, что позволило разглядеть ранее скрытые элементы конструкции самолета.

Снимок обнародовала компания Northrop Grumman, которая разрабатывает новый стелс-бомбардировщик для ВВС США.

Что удалось увидеть впервые

Изображение позволило детально рассмотреть верхнюю часть самолета, включая:

люком для дозаправки в воздухе;

формой воздухозаборников;

уникальной конфигурацией выхлопной системы.

Особое внимание экспертов привлекли именно выхлопные трубы. Как пишет TWZ, они глубоко "утоплены" в корпус и имеют сложную форму, что, вероятно, уменьшает инфракрасную заметность самолета.

В то же время аналитики предполагают, что изображения могли быть частично отредактированы, чтобы не раскрывать все технологические особенности.

Меньше предшественника, но мощнее

Новый бомбардировщик разрабатывается как преемник B-2 Spirit. Ожидается, что он будет меньше по размерам, но оснащен двумя двигателями (вместо четырех у B-2) и способен летать на значительно большие расстояния.

Хотя полезная нагрузка вооружения может быть меньше, самолет компенсирует это увеличенным запасом топлива и эффективностью полета.

В Northrop Grumman заявляют, что B-21 станет "самым экономичным бомбардировщиком" в истории, потребляя значительно меньше топлива, чем самолеты предыдущих поколений.

Компания уже инвестировала более 5 миллиардов долларов в программу, а первый самолет планируют передать на авиабазу Элсворт в 2027 году.

Конструкция для максимальной незаметности

Новые детали подтверждают, что главный акцент сделан на малозаметности:

минимальные окна кабины для уменьшения радиолокационной сигнатуры;

интегрированные воздухозаборники;

скрытые выхлопные системы.

Все это должно сделать самолет максимально сложным для обнаружения современными радарами и инфракрасными системами.

Несмотря на сложность и секретность проекта, разработка B-21, по имеющейся информации, проходит без значительных задержек и перерасходов – в отличие от его предшественника B-2.

Появление новых изображений свидетельствует об активной фазе испытаний и приближении самолета к начальной боевой готовности.

Проблемы B-21 Raider

Как сообщал УНИАН, китайские аэрокосмические исследователи заявляют, что, возможно, обнаружили потенциальные аэродинамические недостатки в стелс-бомбардировщике следующего поколения B-21 Raider ВВС США, используя сложную систему симуляции.

Это заявление исходит от ученых из Китайского центра аэродинамических исследований и разработок (CARDC), которые, по сообщениям, использовали платформу цифрового моделирования PADJ-X для имитации летных характеристик бомбардировщика на основе общедоступных изображений и конструктивных предположений.

