В Украине в больших количествах сбывали поддельные купюры номиналом 100 долларов

При визуальном осмотре и проверке с помощью детектора купюры было невозможно отличить от подлинников.

Двое иностранцев организовали канал поставки на территорию Украины поддельных денег номиналом по 100 долларов в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, детективы БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух иностранцев.

Установлено, что группа лиц, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана, организовала на территории Одесской области канал сбыта фальшивых американских 100-долларовых банкнот. Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции.

Видео дня

Детективы разоблачили дельцов во время сбыта фальшивых денег на сумму более 10 тысяч долларов. Экспертиза показала, что купюры поддельные: они не соответствуют подлинным денежным знакам страны-производителя по способу печати и защитным элементам. В то же время по внешнему виду эти банкноты выглядели как настоящие. При обычном визуальном осмотре и проверке детектором их невозможно было отличить от оригиналов.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье 199 "Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг" Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фальшивые деньги – последние новости

В 2025 году Национальный банк сообщал, что по итогам 2024 года на 1 млн подлинных банкнот гривни приходилось около 5,1 поддельных банкнот. Тогда как в 2021 году этот показатель был выше и составлял около 7,1 поддельных банкнот.

Аналогичный показатель в странах Европейского Союза в 2023 году был более чем в три раза выше и составлял примерно 16 поддельных банкнот евро (в 2021 году – почти вдвое выше украинского, 12 поддельных банкнот евро).

В Черниговской и Сумской областях россияне с помощью беспилотников сбрасывают листовки в виде гривневых купюр с QR-кодами, ведущими на вражеские ресурсы.

