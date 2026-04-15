Галкин нежно поздравил Пугачеву с 77-летием и показал ее сейчас (фото)

Певица удивила поклонников своим внешним видом.

Известный российский юморист Максим Галкин поздравил свою жену, певицу Аллу Пугачеву, с 77-летием. В честь дня рождения звезды в своем Instagram он опубликовал ее новое фото и лаконично подписал пост: "С днем рождения, любимая красотка!".

На фото певица предстала в стильной черной шляпке и черной блузке, с легким макияжем и укладкой. 77-летняя артистка выглядит очень молодо.

Подписчики юмориста присоединились к поздравлениям певицы, пожелали ей счастья и здоровья, а также поблагодарили за песни и творчество. Некоторые из них вспоминали, как посещали ее концерты и какова была энергетика звезды.

Отметим, несколько дней назад Алла Пугачева выложила фото на своей странице в социальных сетях. В кадре она предстала в мини и продемонстрировала стройные ножки.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с детьми выехали из РФ и поселились сначала в Израиле, а затем на Кипре. Юморист неоднократно выступал против войны и осуждал действия РФ.

Ранее УНИАН писал, что Максим Галкин впервые за долгое время показал 12-летних детей.

Вас также могут заинтересовать новости: