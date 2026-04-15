Мишина честно ответила, почему стала реже сниматься в кино

Актриса также рассказала, готова ли к новым съемкам.

Известная украинская актриса Ксения Мишина сделала заявление относительно своего отсутствия в кино.

Не секрет, что в последнее время звезда стала редко появляться на экранах. В своем Instagram она отметила, что этому есть объяснение. По словам Ксении, у нее произошло выгорание и много изменений.

"Многое изменилось. Действительно, в какой-то момент я выпала из своей профессии. Уже рассказывала вам о своем выгорании и таком честном столкновении с реальностью, где пришло глубокое понимание, что все, что раньше казалось опорой, на самом деле ею не является. И это было очень странное ощущение, будто тектонический сдвиг или будто тебя опустили на дно колодца и заставили вылезти из своих иллюзий", – написала актриса.

Видео дня

Мишина добавила, что сейчас она хочет снова вернуться к своему любимому делу, ведь чувствует в себе силы для новых ролей.

"Произошла небольшая перенастройка. Но я в строю, просто теперь с новым программным обеспечением", - отметила Ксения.

