Бывший посол США Джеффри Пайетт стал председателем Консультативного совета ДТЭК

Бывший посол США Джеффри Пайетт назначен председателем Консультативного совета компании ДТЭК.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК с радостью сообщает о назначении Джеффри Пайетта, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Украине, новым председателем Консультативного совета. Это назначение усилит миссию Совета как платформы для предоставления независимых, высокоуровневых рекомендаций Группе ДТЭК по вопросам энергетической безопасности и устойчивости, долгосрочного восстановления и устойчивого развития", – говорится в нем.

Отмечается, что на новой должности посол Пайетт возглавит работу Консультативного совета, обеспечивая преобразование его коллективной экспертизы в практические, прикладные рекомендации.

Пайетт подчеркнул, что он будет работать над тем, чтобы деятельность Совета обеспечивала практические, высокоэффективные наработки, которые будут укреплять энергетическую устойчивость Украины, способствовать ее интеграции с Европой и углублять сотрудничество между Украиной, США и нашими международными партнерами.

"Посол Пайетт обладает исключительным опытом в момент, когда энергетическое будущее Украины неотделимо от глобальной безопасности и трансатлантического сотрудничества. Его лидерство усилит роль Консультативного совета как источника практических, независимых рекомендаций в то время, когда мы работаем над укреплением энергетической устойчивости, ускорением восстановления и углублением интеграции Украины с Европой и ее партнерами", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.