Винник после громкого скандала заговорил о личном и выдал правду о жене

Певец-беглец Олег Винник неожиданно появился на публике и рассказал о своей личной жизни. В интервью проекту Odessriy Berlin он, общаясь на русском языке, раскрыл настоящую дату своей свадьбы с певицей из его коллектива Таюне.

"Мы поженились в 1993 году. То есть уже 33 года как супруги. До этого мы три месяца встречались. Ей было 19 лет, а мне – 20. Мы всегда вместе, возможно, благодаря профессии… У нас нет такого, что у неё есть хобби отдельно, у меня – отдельно. У нас одинаковые интересы. Она сидит со мной в студии во время записей, мы дурачимся одинаково", – рассказал артист-беглец.

Олег Винник также объяснил, почему годами скрывал факт брака. По его словам, так он оберегал жену и сына от негатива.

"Я никогда не говорил, что я не женат или у меня нет детей. Я просто об этом не говорил, всегда избегал этого. Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, завидовали", – сказал Олег Винник, прогуливаясь по улицам Берлина.

Напомним, Олег Винник покинул Украину 27 февраля 2022 года, пересек границу на автомобиле. С тех пор в Украину он не возвращался. По словам певца, он выехал официально и законно, поскольку уже 25 лет является резидентом Германии.

Отметим, недавно Министерство культуры Республики Молдова заявило, что выступает против проведения концертов Олега Винника на территории страны. После этого певец обратился к подписчикам на русском языке и пригрозил СМИ обращением в суд из-за того, что журналисты, по его словам, "распространяют недостоверную информацию".

Вас также могут заинтересовать новости: