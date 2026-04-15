РФ централизует закупку дронов и создает монополию для войск беспилотных систем, - ISW

По словам аналитиков, новая система, вероятно, создаст государственную монополию на закупки.

Усиленная централизация закупок дронов для российских Войск беспилотных систем (ВБС), вероятно, будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на слова российского "военкора" о том, что Управление передовых межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны России больше не будет выдавать беспилотники всем передовым подразделениям. По его словам, теперь командующий ВБС подполковник Юрий Ваганов будет лично контролировать распределение дронов.

Также "военкор" обвинил Ваганова в причастности к военной коррупции. Он сказал, что новое правило создаст дефицит дронов в регулярных подразделениях.

Видео дня

В ISW отметили, что заявление "военкора" пока нельзя подтвердить, но оно соответствует постоянным усилиям России по централизации неформальных специализированных подразделений беспилотников и системы закупок и распределения дронов.

Аналитики считают, что централизованный контроль над распределением дронов может позволить российским войскам в большей степени концентрировать дроны и направлять больше обученного персонала в отдельные направления фронта. Тем не менее, это также может помешать оккупантам быстро внедрять инновации.

По словам аналитиков, новая система, вероятно, создаст государственную монополию на закупки. Это может привести к росту коррупции и подорвет практику закупок на волонтерской основе.

В российских дронах заметили немецкие детали - что известно

Ранее Deutsche Welle писало, что в российских беспилотниках, которые атакуют украинские города, обнаружены компоненты немецких производителей. Еще в январе текущего года некоторые немецкие СМИ сообщали, что эти детали были обнаружены в российском беспилотнике "Герань-5".

Отмечалось, что в дроне российского производства были обнаружены транзисторы немецкой компании Infineon Technologies, а также другие компоненты иностранного производства. Эти данные подтвердила и украинская разведка.

