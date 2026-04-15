Европейским туристам вероятно придется пересмотреть свои летние отпускные планы, – Reuters

Европе остро не хватает авиационного топлива на фоне войны в Иране.

Европейским отдыхающим, возможно, придется пересмотреть свои летние отпускные планы, поскольку авиакомпании готовятся к возможным приостановкам полетов на фоне растущего дефицита топлива, вызванного войной с Ираном.

Почему Европе не хватает авиационного топлива

Как пишет Reuters, за последние 25 лет европейская нефтегазовая отрасль резко снизила объемы на фоне сокращения внутреннего спроса, роста зарубежной конкуренции и минимизации выбросов парниковых газов. В результате Европа стала сильно зависеть от импорта энергоносителей.

За последние четыре года отрасль пережила два серьезных удара. Сначала произошла резкая потеря поставок российского природного газа после вторжения России в Украину в 2022 году, а затем закрытие критически важного Ормузского пролива из-за развязанной США и Израилем с Ираном.

При этом Европа зависит от импорта авиационного топлива больше, чем от любого другого транспортного топлива, и около 75% этого импорта приходилось на Ближний Восток.

На фоне войны в Иране нефтеперерабатывающие заводы в Азии, которые получают около 60% импорта сырой нефти из Ближнего Востока, были вынуждены резко сократить объемы производства, что вызвало острую нехватку топлива в регионе. В условиях конкуренции со стороны азиатского спроса за дефицитные баррели, цены на авиационное топливо в Европе 18 марта достигли исторического максимума в 1800 долларов за тонну, а затем снизились до примерно 1450 долларов на этой неделе.

Дальше будет только хуже

На данный момент запасы авиационного топлива в Европы быстро истощаются, и на фоне того, как завершаются поставки последних партий с Ближнего Востока, становится очевидно, что поиск новых бочек с топливом вскоре станет еще более сложной и дорогостоящей задачей.

Группа компаний Airports Council International Europe на прошлой неделе предупредила, что регион может столкнуться с системной нехваткой авиационного топлива всего через три недели. В условиях критической нехватки поставок авиакомпании и импортеры нефти сталкиваются с двумя неприятными вариантами: повышать цены, чтобы конкурировать с Азией за дефицитное топливо, или сокращать потребление.

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор уже предупредил, что приостановка полетов "может быть неизбежной", поскольку дефицит затронет крупные аэропорты. На фоне этого авиакомпания разработала планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают сокращение пропускной способности до 5% и приостановку полетов 20-40 старых, менее экономичных самолетов, предназначенных для досрочного вывода из эксплуатации.

В то же время Шпор заявил, что Lufthansa, которая хеджирует запасы топлива на срок до 24 месяцев наперед, находится в хорошем положении в краткосрочной перспективе. Однако далеко не все перевозчики так защищены.

Например, EasyJet застраховала большую часть своих потребностей в топливе на ближайшие месяцы, но эти позиции начнут сворачиваться к концу лета, и британский бюджетный перевозчик уже предупредил о возможном повышении цен на билеты.

В свою очередь Ассоциация авиакомпаний Европы обратилась к властям Европейского союза с просьбой ввести меры реагирования на кризис, включая мониторинг поставок авиационного топлива на уровне ЕС и отмену некоторых авиационных налогов.

В долгосрочной перспективе правительства могли бы предложить нефтеперерабатывающим заводам стимулы для производства низкоуглеродного топлива, расширения производства экологически чистого авиационного топлива или внедрения технологий улавливания углерода – меры, направленные на решение двойной задачи: наращивания внутренних мощностей и сокращения выбросов. Однако на данный момент перспективы для европейских авиакомпаний и летних путешественников выглядят мрачными, констатируют авторы материала.

Война в Иране меняет отпускные планы туристов

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, практически сразу после начала войны в Иране генеральный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что туристы массово ринулись бронировать отпуска в Европе, отказываясь от дальних перелетов.

При этом многие туристы начали отказываться от поездок некоторые страны Средиземноморья, в частности, в Грецию, Кипр и Турцию, вместо этого переориентировавшись на страны Западной Европы, а также другие южные направления – Италия, Испания, Мальта и Хорватия.

