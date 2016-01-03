Украина ожидает окончательного решения ЕС о предоставлении безвизового режима - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в "10 минутах".

Глава правительства подчеркнул, что в прошлом году Европейская комиссия «четко показала, что Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом». «Мы ожидаем финальное решение ЕС о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, так как мы являемся участниками одного большого европейского пространства. Мы разделяем те же ценности. Мы разделяем те же принципы. Мы уважаем права и свободы человека и гражданина. Мы руководствуемся исключительно принципом верховенства права», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что внедрен ряд программ с ЕС, в том числе для украинских ученых, культурной среды, программы доступа к европейским ресурсам: «Это программа «Креативная Европа» и программа «Горизонт-2020», где украинские художники и ученые могут получить из Европейского Союза финансовые ресурсы для развития своих отраслей, для развития каждой сознательной украинской личности».

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Лучший образец европейской интеграции для Украины, по мнению главы правительства, - «это соседняя и братская Польша». «14 лет Польша проводила сложные реформы. Такие же реформы, как мы провели за последние 22 месяца. И в результате этих реформ Польша не просто стала членом Европейского Союза, а одним из самых сильных членов ЕС с развитой экономикой», - сказал премьер.

«Это наш путь. И мы пройдем этот путь», - подчеркнул он.

«Еще очень много работы впереди. Сложной, но правильной работы, для того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Для того, чтобы наши граждане чувствовали себя как достойные члены большой европейской семьи. И это наша совместная работа. Совместная работа каждого гражданина страны. Совместная работа правительства и парламента. Совместная работа всей украинской нации, которая является европейской нацией. Потому что Украина - это Европа », - отметил Яценюк.