Интерес года. Минск с пролонгацией, танго с ЕС и фактор ООН

Хотя Минские договоренности, определяющие матрицу прекращения конфликта на Донбассе, были достигнуты еще в середине февраля, говорить об их выполнении не приходится. И договоренность о пролонгации на 2016 год, достигнутая участниками Нормандской четверки 30 декабря в телефонном режиме – пожалуй, единственная возможность не только для России, но и для Германии и Франции сохранить лицо в нынешней ситуации. Как выяснилось на практике, оказывать давление на Украину – недостаточно, необходима еще и добрая воля Кремля, которую тот демонстрировать не намерен. Конфликт на Донбассе и в следующем году будет одним из главных факторов нестабильности на континенте, и забывать об этом нельзя.

Украина решительно взяла курс на сближение с ЕС. Соглашение об ассоциации между нашей страной и Европейским Союзом ратифицировали практически все страны Союза, в апреле в Нидерландах пройдет консультативный референдум по этому вопросу. Однако зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с 1 января 2016 года вопреки сопротивлению России, которая ликвидирует аналогичный механизм в отношениях с Киевом. Есть основания рассчитывать на получение в следующем году отмены визового режима, хотя процесс принятия необходимых законов Верховной Радой был переполнен эмоциями, имеющими мало отношения к интеграции. Впрочем, процесс был полезным для осознания украинскими политиками предстоящих на пути сближения с Европейским Союзом сложностей.

Если укрепление отношений со Словакией произошло через активизацию реверсных поставок газа в Украину, то потепление между Киевом и Варшавой стало приятной неожиданностью. Анджей Дуда оказался готовым начинать страницу двусторонних отношений на основе существующего формата стратегического партнерства, и это вселяет надежду на участие Украины в реализации Балтийско-Черноморского формата сотрудничества. Еще один общий враг Украины, Польши и Словакии – предложенный «Газпромом» «Северный поток-2», способный в случае реализации перекроить энергетическую транзитную карту Европы. Эта задача выглядит для официального Киева особенно важной в свете избавления от наркотической зависимости от поставок российского газа и стремления играть более активную роль в системе энергетической безопасности континента.

Стабильно развиваются отношения между Украиной и США. Барака Обаму сложно назвать «ястребом», скорее, он уже «хромая утка», но в заокеанском истеблишменте растет понимание важности нашей страны. Поэтому и 300 миллионов долларов для укрепления обороноспособности Украины в бюджете США на 2016 год появились, и МВФ стал более сговорчивым в диалоге с украинской властью. Выступление вице-президента Джо Байдена в Верховной Раде стало заметным политическим событием, продемонстрировавшим заинтересованность Штатов не только в сохранении независимости Украины, но и в решении нею существующих внутриполитических проблем.

Впервые за несколько лет в арсенале украинской дипломатии появляется фактор ООН. Сначала Петр Порошенко с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о ситуации в стране, потом Украина была избрана на 2016-2017 годы непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Представлять ее будет Владимир Ельченко, назначение которого вместо Юрия Сергеева продемонстрировало фактор социальных сетей в современной политической жизни. И хотя Совет Безопасности Объединенных Наций – далеко не мировое правительство, использовать его трибуну для защиты национальных интересов можно и нужно.

Украине в 2016 году предстоит наполнить реальным смыслом свой потенциал государства-лидера Восточной Европы, продолжить борьбу в гибридном формате с Россией, активнее действовать не только на постсоветском пространстве, но и в Центральной Европе, отстаивать свои интересы на существующих и искать новые рынки для украинских товаров. Наша страна остается важным элементом европейской системы безопасности, но ей необходимо постоянно напоминать о себе, дабы украинская тема не затерялась среди многочисленных вызовов современного мира.

Евгений Магда