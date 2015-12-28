Суд перенес оглашение решения по апелляции на приговор Пукачу на 6 января

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Суд перенес оглашение постановления по жалобе на приговор Пукачу на 6 января на 11:00", - сказала Теличенко.

По ее словам, в суде объяснили перенос даты тем, что суд не успевает подготовить решение к 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

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Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу – журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь защита Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.

16 декабря прокурор попросил Апелляционный суд оставить приговор Пукачу без изменений.