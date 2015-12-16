Решение по жалобе на приговор Пукачу Апелляционный суд огласит 30 декабря

Апелляционный суд Киева 30 декабря огласит решение по жалобе на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, который приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня по завершению выступлений участников судебного процесса огласил председательствующий коллегии палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева Степан Гладий.

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"Суд удаляется в совещательную комнату, решение будет оглашено 30 декабря примерно в 12.00", - отметил судья.

Выступая во время судебного заседания, Пукач признал свою вину, но отметил, что не имел мотива и преступного умысла на убийство Гонгадзе. При этом Пукач сказал, что он не скрывался от следствия, а, наоборот, сотрудничал с ним.

В последнем слове Пукач попросил прощения у всех за свое поведение, а также за то, что допустил смерть Гонгадзе.

При этом защита Пукача просила суд смягчить ему меру наказания, заменив пожизненное заключение на 8 лет содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

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В свою очередь защита Пукача еще требовала от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.

16 декабря Генеральная прокуратура Украины попросила Апелляционный суд Киева оставить приговор Пукачу без изменений.

По словам прокурора ГПУ Олега Трояна, Пукач затягивает судебный процесс, предоставляет ложную информацию о якобы давлении на него в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, пытаясь таким образом избежать наказания, которого заслуживает.