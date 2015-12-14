Украина выполнила 10 из 16 рекомендаций по борьбе с коррупцией - GRECO

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) констатирует, что Украина удовлетворительно выполнила 10 из 16 рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в докладе GRECO, обнародованном сегодня в Совете Европы, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, в GRECO отмечают, что Украина "провела довольно большие реформы уголовного законодательства в отношении коррупционных правонарушений". Так, были приняты изменения в законы относительно "различных элементов, связанных с подкупом, а также с использованием влияния в корыстных целях".

Также частично были выполнены рекомендации, которые касаются взяточничества в частном секторе. "Закон, как и ранее, распространяется только на юридические лица (предприятия, учреждения или организации)", - отмечается в докладе.

Кроме того, за эти правонарушения было усилено наказание, и сейчас оно соответствует требованиям Конвенции о коррупции в контексте уголовного права Совета Европы.

"Украине следует отдать должное за эти усилия", - отмечают в GRECO.

Среди требований, которые Украина выполнила частично, указано внесение изменений в законодательство относительно криминализации взяточничества в частном секторе экономики, чтобы "четко были охвачены все лица, которые руководят или работают в любых организациях частной собственности".

Говоря о выполнении Украиной рекомендаций о прозрачности финансирования политических партий, в докладе констатируется, что необходимо полностью выполнить еще пять из девяти рекомендаций.

"Украина создала новую законодательную основу, которая в значительной степени улучшает правовую систему по этому вопросу. Большим достижением является установление государственного финансирования политических партий", - говорится в документе.

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Также в GRECO приветствовали тот факт, что были приняты "важные меры", например, по гармонизации и совершенствованию законодательства о прозрачности финансирования политических партий с правилами финансирования избирательных кампаний.

"На сегодняшний день реформы имеют формат поправок в законодательство, и Украина еще должна выполнить много требований. Особенно это касается создания нового контрольного органа - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и финансирования политических партий", - отмечается в докладе.