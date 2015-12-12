Порошенко назвал главными задачами на следующий год успех в борьбе с коррупцией и достижение мира на Донбассе

Об этом он сообщил сегодня во время форума депутатов местных советов партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Читайте такжеПорошенко: антиукраинская пятая колонна понесла значительные потери«Тогда, когда мы продемонстрируем первые успехи в борьбе с коррупцией наверху, мы получим моральное право начать наступление на бытовую коррупцию, с которой прежде всего сталкиваются люди», - отметил он.

По словам Порошенко, именно эта задача является главной на следующий год, вместе с достижением мира на Донбассе.