Порошенко назвал главными задачами на следующий год успех в борьбе с коррупцией и достижение мира на Донбассе
21:59, 12 декабря 2015Политика
1307 0
Президент Петр Порошенко назвал главными задачами на следующий год успех в борьбе с коррупцией и достижение мира на Донбассе.
Среди задач на 2016 год Порошенко назвал достижение мира на Донбассе \ Фото УНИАН
Об этом он сообщил сегодня во время форума депутатов местных советов партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
Читайте такжеПорошенко: антиукраинская пятая колонна понесла значительные потери«Тогда, когда мы продемонстрируем первые успехи в борьбе с коррупцией наверху, мы получим моральное право начать наступление на бытовую коррупцию, с которой прежде всего сталкиваются люди», - отметил он.
По словам Порошенко, именно эта задача является главной на следующий год, вместе с достижением мира на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter