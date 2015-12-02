Порошенко наградил орденом начальника медслужбы "Правого сектора"

Об этом говорится в указе №670 от 1 декабря.

Зинкевич в документе значится как "участник антитеррористической операции".

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Данным указом глава государства наградил государственными наградами и ряд других деятелей за значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Награждение приурочено к 24-й годовщине референдума 1991 года о подтверждении акта о независимости Украины.