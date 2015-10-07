Кабмин обязал до конца октября выполнить необходимые задачи по визовой либерализации

Об этом сообщил директор Департамента Евросоюза Министерства иностранных дел (МИД) Всеволод Ченцов. Он напомнил, что Европейская комиссия должна представить отчет о выполнении Украиной второй фазы плана действий по визовой либерализации на основе отдельных докладов экспертов, который в ближайшее время будет обобщен и представлен на рассмотрение украинской стороны. "Мы сможем сделать окончательные выводы, что нам еще нужно сделать до конца этого года", - отметил Всеволод Ченцов.

Читайте такжеСМИ: Рада в четверг имеет шанс сделать "финальный шаг" на пути к получению безвизового режима с ЕС

По его словам, говоря о законопроектах, которые должна принять Верховная Рада, "мы считаем, что если не 100%, то подавляющее большинство задач будет закрыто в сфере законодательной, нормотворческой".

"Что касается работы правительства, Совета национальной безопасности и обороны - буквально вчера состоялось совещание под председательством премьер-министра. Около 20 задач было сформулировано для выполнения органами государственной власти, причем установлены очень жесткие сроки. Подавляющее большинство должно быть выполнено в течение октября", - сказал Всеволод Ченцов.

Представитель МИД рассказал, что отдельная роль отводится борьбе с преступностью, координации этой деятельности и подготовке соответствующего плана мероприятий. Этим вопросом занимается СНБО. Он отметил надежду, что в этом направлении работа будет активизирована, в том числе при содействии миссии ЕС по поддержке реформ в секторе гражданской безопасности. Также он сказал, что сейчас с ЕС прорабатывается вопрос существенного расширения мандата этой миссии.

Ченцов напомнил, что МИД выступает координатором работы по выполнению необходимых критериев по визовой либерализации. Он сказал, что указанные задачи правительства касаются всех четырех блоков в рамках выполнения плана мероприятий по визовой либерализации, к которым в частности относится проблематика беженцев и интегрированное управление границей.

"С нашей стороны нет никаких корректив по поводу возможных сроков введения безвизового режима. У нас есть временная привязка к отчету Европейской Комиссии - это до конца этого года. Здесь никаких изменений нет, и соответственно, мы рассчитываем, что в 2016 году, и мы будем делать все возможное, чтобы этот период был максимально коротким - то есть принятие решений соответственно Европейским Советом и Европейским парламентом с тем, чтобы граждане Украины могли путешествовать без виз уже в начале 2016 года", - отметил Всеволод Ченцов.