В ЕС напомнили о нерешенных проблемах с Антикоррупционной прокуратурой

Об этом говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине.

«В связи с этим обоснованные беспокойства, высказанные гражданским обществом и экспертами по поводу состава отборочного комитета в Антикоррупционную прокуратуру, должны быть немедленно решены. Независимость офиса антикоррупционного прокурора должно быть и в дальнейшем гарантирована»,- говорится в заявлении.

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В Представительстве подчеркивают, что должны быть обеспечены четкие критерии отбора персонала такого органа и недискреционные правила назначения и увольнения его главы.

В ЕС напомнили, что создание операционных и независимых Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро являются главными условиями для осуществления безвизовых поездок в ЕС, а также для предоставления Евросоюзом весомой помощи Украине.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Представительство ЕС «с большим интересом» отмечает решение Верховной Рады посвятить пленарное заседание 8 октября принятию законодательства, призванного выполнить остальные критерии Плана действий по визовой либерализации. В ЕС подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину в этом процессе, а визовая либерализация остается важной общей целью.

«В этом контексте важно, что Верховная Рада в четверг примет ряд других законов, которые решают остальные рекомендаций в рамках процесса визовой либерализации. Это касается, в частности, создания органа по возвращению активов - улучшая таким образом изъятие и конфискацию доходов, полученных преступным образом, – и внесения изменений в Закон о финансировании политических партий в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии»,- отмечается в документе.