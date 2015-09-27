В Нью-Йорке уже начались протесты против политики Путина

Об этом сообщает VIDIA, медиапортал украинской диаспоры, со ссылкой на соцсети.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил, что в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН проходит акция в поддержку Украины. «Акция украинцев на нашу поддержку перед штаб-квартирой ООН. Спасибо, друзья!», - написал Сергеев в Twitter.

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В течение двух дней, 27 и 28 сентября, в Нью-Йорке активисты обещают проводить акции протеста против политики президента России Владимира Путина.