В Нью-Йорке уже начались протесты против политики Путина
21:48, 27 сентября 2015Политика
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В Нью-Йорке уже начались протесты против приезда Путина в США. Сегодня несколько сотен человек пришли под здание российской миссии в ООН, чтобы выразить возмущение действиями российского лидера.
REUTERS
Об этом сообщает VIDIA, медиапортал украинской диаспоры, со ссылкой на соцсети.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил, что в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН проходит акция в поддержку Украины. «Акция украинцев на нашу поддержку перед штаб-квартирой ООН. Спасибо, друзья!», - написал Сергеев в Twitter.
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В течение двух дней, 27 и 28 сентября, в Нью-Йорке активисты обещают проводить акции протеста против политики президента России Владимира Путина.
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