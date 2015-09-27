Экс-спикер АТО об Иловайске: информация не соответствовала действительности

Об этом он заявил в эфире Громадского.

"Я с 16 сентября был исключен из списков части. По законодательству, меня должны рассчитать в этот же день. До сих пор я абсолютно не получил от Министерства обороны, Генерального штаба ни одного расчета ни по одной из служб. Поэтому было принято решение подать в суд, потому что это противозаконно ", — сказал он.

Дмитрашкивский также отметил, что на службе ему пришлось говорить много лжи, в том числе об Иловайске.

«Когда я был в АТО, достаточно говорил лжи, о чем сейчас очень жалею. С ней я сейчас борюсь, хочу, чтобы люди знали правду. Я буду делать это в дальнейшем, чего бы это ни стоило. Правда будет известна всем», - добавил он.

Цензура в Минобороны существует, говорит экс-спикер АТО. Информация об Иловайске в то время совсем не соответствовала действительности.

«Это военная халатность. За нее должны наказывать », - подытожил Дмитрашкивський.

Напомним, Алексей Дмитрашкивский был спикером штаба АТО до декабря 2014 года.