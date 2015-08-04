На местных выборах достойный результат могут показать новые и узнаваемые оппозиционные партии – эксперты

Об этом говорится в комментариях политологов, переданных агентству УНИАН.

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Так, политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что промежуточные выборы на 205-м округе в Чернигове позволили повысить узнаваемость партий, кандидаты от которых участвовали в избирательной гонке. В частности, это касается новой политической силы «Украинское объединение патриотов – УКРОП».

«Выборы в любом случае сработали на узнаваемость партии», – отметила она, комментируя результаты социологического опроса группы «Рейтинг», согласно которым, если бы одновременно с промежуточными выборами на 205-м округе прошли выборы партий в парламент, то за «Блок Петра Порошенко» проголосовали бы 31,6% избирателей округа, а «УКРОП» получил бы 17,7%.

По мнению эксперта, на будущих выборах в местные советы «молодые» партии могут показать хороший результат. «Политики и партии очень быстро «обнуляются», в украинских реалиях всегда сохраняется запрос на новую политическую силу. Именно поэтому в 2012 году «Свобода» получила высокий результат, а в 2014 году – «Самопомич»», – констатирует Яхно-Белковская.

Эксперт добавляет, что запрос на новую силу всегда связан с оппозиционностью, тем более, сегодня. «Уровень недовольства властью растет, соответственно – и запрос на силу, которая может открыто противостоять провластным партиям. В этом смысле выборы зафиксировали эту оппозиционность УКРОПА», – говорит она.

Вместе с тем, политический эксперт Валентин Гладких отмечает, что для получения поддержки избирателей мало быть просто новой и оппозиционной политической силой. «Нужно еще как минимум быть узнаваемым. А этого безусловно не хватает абсолютному большинству «новых» политических проектов», – отмечает он.

По мнению эксперта, пример выборов в Чернигове показывает, что власть поглощена «маниакальным стремлением законсервироваться и не допустить появления новых сильных конкурентов». Но это лишь поспособствует тому, что новые партии будут набирать популярность, считает Гладких.