Партия "УКРОП" намерена участвовать в местных выборах во всех областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат в народные депутаты от партии "УКРОП" по округу №205 Геннадий Корбан сказал сегодня на брифинге в Чернигове.

"На местные выборы пойдет партия "УКРОП", безусловно, по всей стране", - заявил Корбан.

Также он отметил, что в этой связи будет разработана конкретная программа действий.

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Корбан заверил, что партия будет принимать участие в выборах во всех областях Украины.

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине планируются 25 октября.