Партия "УКРОП" намерена участвовать в местных выборах во всех областях Украины.
15:32, 27 июля 2015Политика
2662 0
Партия "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП") намерена участвовать в местных выборах во всех областях Украины.
На выборы партия разработает конкретную программу действий / Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75
Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат в народные депутаты от партии "УКРОП" по округу №205 Геннадий Корбан сказал сегодня на брифинге в Чернигове.
"На местные выборы пойдет партия "УКРОП", безусловно, по всей стране", - заявил Корбан.
Также он отметил, что в этой связи будет разработана конкретная программа действий.
Читайте такжеУКРОП: Мы позитивно настроены на местные выборы и уже видим, что будет жесткая борьба
Корбан заверил, что партия будет принимать участие в выборах во всех областях Украины.
Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине планируются 25 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter