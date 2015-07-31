КСУ открыл Раде дорогу для закрепления особого статуса Донбасса в Конституции

Об этом говорится в обнародованном сегодня заключении Конституционного Суда Украины в деле за обращением Верховной Рады Украины.

Согласно решению, проект соответствует статьям 157 и 158 Основного закона.

"Предложенные в законопроекте дополнения раздела 15 переходных положений Конституции Украины пунктом 18 не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина", - говорится в выводах КСУ.

Для принятия окончательного решения Верховной Раде на осенней сессии потребуется 300 голосов депутатов.

Рассмотрение законопроекта о так называемом особом статусе Донбасса и о децентрализации в Украине КСУ начал 27 июля, а уже 30 июля вынес решение.

27 июля управление правовой экспертизы Конституционного суда Украины дало заключение по проекту изменений в Конституцию, не найдя ущемлений прав граждан в п. 18 Переходных положений, который гласит: "Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом".

В середине июля Рада направила в КСУ проект изменений в Конституцию. Положения об особенностях местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса являются частью изменений в Конституцию. Законопроект в целом направлен на децентрализацию по всей территории Украины и называется "Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации в Украине)".