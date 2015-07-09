Саакашвили: в Одесской области из 4,5 тысяч претендентов на должности глав РГА выбрали 8 кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили во время совещания президента Украины Петра Порошенко с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

Он сказал, что 8 кандидатов подходят для того, чтобы возглавить районы «по всем параметрам», это – новые, «абсолютно чистые люди». Саакашвили акцентировал, что у жителей региона уровень доверия к конкурсам слишком низок.

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«Как только будут результаты, пойдут первые изменения, заявки для участия в конкурсах будут подавать больше людей», - сказал Саакашвили, добавив, что конкурс продолжается.

Как сообщал УНИАН, Одесская ОГА 10 июня начала открытый конкурс по определению новых глав всех 26 районных государственных администраций области.