Заместителями Саакашвили стали активистка Майдана и герой афганской войны

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Марушевская - 25 - летняя активистка Евромайдана, которая прославилась на весь мир своими клипами и телевизионными выступлениями на ведущих мировых телеканалах.

"Она вела всемирную кампанию по защите свободы Украины. За последний год Юлия прошла курс обучения в Гарвардском и Стэнфордском университетах, а сама она родом из Татарбунарского района Одесской области", - сообщил председатель Одесской ОГА.

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В свою очередь Владимир Жмак - герой афганской войны, награжден многими боевыми орденами и медалями, работал директором ТНК-БП и он один из руководителей европейской бизнес-ассоциации, ведущего объединения европейского бизнеса, который постоянно поднимает вопрос реформ и борьбы с коррупцией.

"Владимир активно помогал украинской армии в снабжении и оснащении. Владимиру Жмаку 51 год, он женат на француженке Марианн и у них четверо детей. Володю и Марианн я знаю больше 30 лет", - рассказал о достоинствах своего заместителя Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что оба его заместители владеют несколькими иностранными языками, также в его команде уже более 10 человек с западным образованием.

"Мои заместители никогда ранее не работали на госслужбе и это хорошо, поскольку я ставлю своей целью привести в украинскую политику новых, чистых и компетентных людей", - подытожил глава Одесской ОГА.