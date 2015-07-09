Тимошенко уверяет, что коалиция поддержит снятие неприкосновенности с судей и депутатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам заседания Совета коалиции.

"Я считаю, если парламент даст 300 голосов, а лучше 450, то это будет первое историческое решение этого парламента. Если парламент не наберет 300 голосов, то надо будет поименно назвать каждого, кто не проголосовал за это решение, потому что это первый шаг к равенству политиков с другими гражданами Украины, первый шаг к ответственности судей и депутатов перед законом", – отметила она.

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По словам Тимошенко, фракция "Батькивщина" настаивает на том, что все должностные лица, включая президента, не имеют права на любые элементы неприкосновенности или какую-то особую процедуру привлечения к ответственности в случае совершения преступления.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Конституционный Суд обнародовал решение о том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.