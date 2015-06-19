КС признал законной отмену неприкосновенности депутатов и судей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение обнародовал сегодня КС.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей (№1776)", - говорится в решении КС.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля КС в форме устного слушания начал рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроекта о внесении изменений в Основной Закон относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей.

Верховная Рада 5 февраля поддержала постановление о направлении в Конституционный суд Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).

Этим законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также о положении, согласно которому народные депутаты без согласия Верховной Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Также предлагаются изменения в части 3 статьи 126, согласно которым судья без согласия Высшего совета юстиции не может быть задержан и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

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В нынешней редакции статьи говорится о том, что судья без согласия Верховной Рады не может быть задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, согласно которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушения присяги судьи или совершения дисциплинарного правонарушения.

4 июня Верховная Рада приняла постановление о Плане законодательного обеспечения реформ в Украине. Планом, в частности, предусмотрен срок подготовки/принятия вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей) - III-IV квартал 2015-2016 года.