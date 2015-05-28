Яценюк сомневается, что Россия отведет войска, и предлагает "План Б"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время 8-го Киевского форума по безопасности.

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"У меня есть определенные сомнения, если говорить осторожно-дипломатическим термином, что Россия хочет выполнить Минские договоренности. И я еще больше сомневаюсь, что они отведут свои войска. План" Б "состоит в том, чтобы восстановить и развить Украину под контролем украинского власти. Лучший ответ - это создать историю успеха в Украине и показать тем, кто живет на временно оккупированных территориях, что в Украине жить лучше", - сказал Яценюк во время дискуссии в рамках форума.