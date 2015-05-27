Штайнмайер собирается в Киев поговорить о минских договоренностях - СМИ

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник.

"Штайнмайер приедет в Киев в пятницу-субботу, чтобы обсудить минские договоренности и их имплементацию", - отметил собеседник.

Читайте такжеШтайнмайер: Нужно ускорить начало политического процесса для решения кризиса на Донбассе

Как известно, 12 февраля после ночи тяжелых переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко при участии президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили общей декларацией минские договоренности по урегулированию конфликта в Украине, принятые в сентябре 2014 года.