Штайнмайер собирается в Киев поговорить о минских договоренностях - СМИ
00:16, 27 мая 2015Политика
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Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается приехать в Киев на этой неделе, чтобы обсудить выполнение минских договоренностей.
Reuters
Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник.
"Штайнмайер приедет в Киев в пятницу-субботу, чтобы обсудить минские договоренности и их имплементацию", - отметил собеседник.
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Как известно, 12 февраля после ночи тяжелых переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко при участии президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили общей декларацией минские договоренности по урегулированию конфликта в Украине, принятые в сентябре 2014 года.
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