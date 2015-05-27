"Укрнафта" опровергает сообщения о пребывании вооруженных формирований на территории компании

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о присутствии вооруженных формирований в центральном офисе компании в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы.

«В связи с распространением информации о том, что в помещении Публичного акционерного общества «Укрнафта» (Киев, переулок Нестеровский, 3-5) находятся около 100 человек в камуфляже, которые якобы привлечены для блокировки доступа в компанию «Укрнафта», сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба заявляет, что «Укрнафта» работает в обычном режиме и на ее территории отсутствуют какие-либо военизированные формирования.

При этом в компании рекомендовали средствам массовой информации объективно освещать информацию и не поддаваться на провокационные, необоснованные заявления отдельных народных депутатов Украины, которые искусственно пытаются создать ажиотаж вокруг деятельности «Укрнафты».

«Также просим отдельных народных депутатов Украины сосредоточиться на законотворческой деятельности, а не заниматься саморекламой за счет распространения сомнительной, непроверенной информации об Обществе», - отмечают в «Укрнафте».

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.