Украина прекращает военно-техническое сотрудничество с Россией - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер Арсений Яценюк на заседании правительства.

"Кабмин принимает решение о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Россией", - сказал он.

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По словам Яценюка, Россия представляет опасность для безопасности и территориальной целостности, поэтому сделка разрывается Кабинетом министров Украины.

Напомним, еще в ноябре прошлого года в СБУ заверяли, что ни одно украинское оборонное предприятие и ни одно предприятие, которое производит продукцию двойного назначения, уже не сотрудничает с российской стороной.

Как уверяли эксперты, Украина ничего не потеряет от прекращения военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, так как переориентируется на другие рынки и внутреннее перевооружение.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позднее Путин публично признал этот факт.