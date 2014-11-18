Все украинские оборонные предприятия разорвали сотрудничество с Россией – Наливайченко
13:35, 18 ноября 2014Общество
0
В СБУ уверяют, что ни одно украинское оборонное предприятие и ни одно предприятие, которое производит продукцию двойного назначения, уже не сотрудничает с российской стороной.
Ни одно украинское оборонное предприятие уже не сотрудничает с РФ / armor.kiev.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
“СБУ осуществляет самый жесткий контроль в соответствии с решением СНБО и президента относительно недопущения сотрудничества украинских предприятий ВПК сотрудничества с агрессором”, - сказал Наливайченко, добавив: “Там, где действуют законы, где нет оккупантов, таких предприятий (которые бы сотрудничали с ВПК России - УНИАН) нет”.
Читайте такжеУкраина ничего не потеряет, прекратив военно-техническое сотрудничество с РФ - эксперт
Кроме того, глава СБУ подчеркнул, что вся документация из военных разработок инвентаризирована и взята под особый контроль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter