Все украинские оборонные предприятия разорвали сотрудничество с Россией – Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“СБУ осуществляет самый жесткий контроль в соответствии с решением СНБО и президента относительно недопущения сотрудничества украинских предприятий ВПК сотрудничества с агрессором”, - сказал Наливайченко, добавив: “Там, где действуют законы, где нет оккупантов, таких предприятий (которые бы сотрудничали с ВПК России - УНИАН) нет”.

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Кроме того, глава СБУ подчеркнул, что вся документация из военных разработок инвентаризирована и взята под особый контроль.