Украина никогда не согласится с оккупацией Крыма и будет бороться за права крымских татар – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на вечере-реквиеме в связи с Днем борьбы за права крымскотатарского народа и 71-ой годовщиной депортации.

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«Украина никогда не согласится с оккупацией Крыма и никогда не отдаст на растерзание один из коренных народов нашего общего Отечества. Будем бороться за права крымскотатарского народа, его национальные и политические свободы. Крым - это не военная база, не «гордость русских моряков», а неотъемлемая часть Украины. Это уникальный регион, жемчужина мировой цивилизации, колыбель крымских татар. Это законная, признанная в мире его Родина», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, «в результате российской оккупации Крыма крымские татары оказались перед серьезной угрозой уничтожения своего национального очага, новых репрессий и лишения коренного народа фундаментальных политических свобод и гражданских прав».

Напомним, в понедельник, 18 мая, в Украине и за рубежом чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.