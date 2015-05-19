Захват спецназовцев свидетельствует, что Россия продолжает нарушать Минские соглашения - Госдеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне заявил директор пресс-службы Госдепартамента США Джефф Ратке (Трансляция брифинге происходила на сайте Госдепартамента США - УНИАН).

"Украинское правительство проинформировал Соединенные Штаты, что они (захваченные русские военные - УНИАН) находятся в Киеве, они получают медицинскую помощь и Украина пригласила международные организации посетить их. Сейчас, тот факт, что появились эти захваченные военные, не является неожиданностью. Мы неоднократно повторяли, что россияне и сепаратисты сотрудничают вместе, проводят совместные военные учения, и руководство их действиями осуществляется одними и теми же командными системами управления", - отметил Ратке.

Читайте такжеВ Генштабе сообщили, что задержанных ГРУшников не будут обменивать

При этом он сказал, что факты захвата этих двух российских военных "только усиливают нашу обеспокоенность, объединенные российско-сепаратистские силы продолжают подрывать условия Минских соглашений".

Также Ратке обратил внимание, что "Россия демонстрирует мелочную готовность по соблюдению своих обязательств (в соответствии с Минскими соглашениями) и не использует свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы убедить их действовать в русле по выполнению Минских соглашений".

В завершение, в Госдепартаменте надеются на надлежащее обращение с заложниками со стороны всех сторон, как России, сепаратистов, так и Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Между тем в Кремле открестились от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет".