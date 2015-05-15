Парламентская группа по расследованию коррупции в правительстве не нашла прямых преступлений Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель группы Борислав Береза заявил, обнародовав отчет рабочей группы в Верховной Раде.

“Исходя из доступных материалов, которые изучались, отмечаем отсутствие прямых преступных действий премьер-министра, но приходим к выводу, что он является ответственным за противоправные действия, совершенные членами Кабинета министров и руководителями государственных предприятий”, - сказал Береза.

Читайте такжеВ Кабмине ответили на заявления экс-главы Госфининспекции о коррупционных схемах в правительствеКак сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада создала рабочую группу на базе комитетов по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с проверки обнародованных в СМИ фактов возможных злоупотреблений в государственном секторе экономики, согласно данным Госфининспекции, а также на государственных предприятиях.

В начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал служебное расследование в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения обязанностей.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму свыше 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму свыше 4,5 млрд грн.