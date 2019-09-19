США призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым (видео)

В Варшаве 16 сентября стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое продлится до 27 сентября.​

Представитель США при ОБСЕ на ежегодном совещании в Варшаве по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения после выступления пророссийских представителей из аннексированного Крыма призвал Россию «открыть доступ» на полуостров мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Иронично, как прооккупационные представители отрицают нарушения (нарушение прав человека – КР) и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть двери мониторинговрй миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей брутальной оккупации», – сказал постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, пишет Крым. Реалии.

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В Варшаве 16 сентября стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое продлится до 27 сентября.​

Ironic how pro-occupation voices at #HDIM2019 deny abuses & ask us to "visit Crimea." #Russia, why don't you open the doors to @OSCE_SMM & @UNHumanRightsUA & let the world see the truth about your brutal occupation? #CrimeaIsUkraine >> https://t.co/pjrVSM5Gatpic.twitter.com/D7ynMj8Z7U — U.S. Mission to OSCE (@usosce) September 18, 2019

В совещании ОБСЕ зарегистрировали участников из аннексированного Крыма, которые будут представлять российские власти и организации полуострова. В ходе мероприятия эти представители называют Крым российским и пытаются убедить участников мероприятия в отсутствии нарушений прав человека на полуострове после его аннексии Россией.

После выступлений пророссийских представителей из Крыма украинская делегация сначала заявила демарш, но после приняла решение продолжать работу в совещании.

За последние пять лет «Крымская правозащитная группа» зафиксировала минимум 300 фактов давления на журналистов в Крыму. Это физические нападения, пытки, произвольные задержания, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, запреты съемок и отказы в доступе к информации. Эти данные были представлены на совещании ОБСЕ в Варшаве.