Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в знак протеста на заявления про "российский" Крым

Журналисты пропагандистских изданий на заседании назвали Крым «российским», несмотря на международные документы.

Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября.

Об этом сообщает телеканал ATR с места происшествия.

Отмечается, что делегаты покинули зал заседаний ОБСЕ в знак протеста на заявления пропагандистов о «российском» Крыме.

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В частности, главный редактор пропагандистских изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская назвала во время своего представления аннексированный Крым российским. После чего ее выступление прервали, ссылаясь на международные документы.

Кроме того, во время речи гендиректор пропагандистского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев начал жаловаться на блокаду Крыма Украиной. Его тоже прервали.

Сейчас проводятся консультации с партнерами по поводу дальнейших действий, рассказывают журналисты.

Накануне в Варшаве началась ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государствами-участниками в сфере соблюдения прав и свобод человека.

16 сентября делегации обсудили вопросы защиты прав человека, оккупацию Крыма, а также санкции против России.

Как сообщал УНИАН, представители Организации объединенных наций больше года не могут узнать об условиях удержания боевиками заложников на оккупированном Донбассе.