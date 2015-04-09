Рада дала ход законопроекту Порошенко о правовом режиме военного положения

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект определяет содержание правового режима военного положения, порядок его введения и отмены, правовые основы деятельности органов государственной власти, военного командования, военных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях военного положения, гарантии прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц.

Читайте такжеВР приняла закон об увеличении численности СБУ в случае военного положения

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц.

Военным командованием, которому предоставляется право совместно с органами исполнительной власти, военными администрациями, Советом министров Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления вводить и осуществлять меры правового режима военного положения, являются: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, командование видов Вооруженных сил Украины, управления оперативных командований, командование воинских соединений и частей Вооруженных сил Украины; органы управления других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований.

На территориях, где введено военное положение, для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения совместно с военным командованием внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, обороны, общественного порядка и безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан могут образовываться временные государственные органы - военные администрации.

Предложения о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях на рассмотрение президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны.

В случае принятия решения о необходимости введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях президент издает указ о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается к Верховной Раде относительно его утверждения и представляет одновременно соответствующий проект закона.

Военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях отменяется в случае отражения агрессии, устранения ее угрозы или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

С предложением об отмене военного положения к президенту Украины обращается Верховная Рада или СНБО.

В Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование совместно с военными администрациями (в случае образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Крыма, органов местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом президента Украины о введении военного положения, меры правового режима военного положения, в числе которых - устанавливать усиленную охрану важных объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы.

Перечень объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подлежащих усиленной охране в условиях военного положения, утверждается Кабинетом министров.

Также могут вводить трудовую повинность для некоторых трудоспособных лиц, в частности, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

Предполагается использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде; принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке; вводить комендантский час (запрещение пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), а также устанавливать специальный режим светомаскировки; устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств; проверять документы у граждан, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины; запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Также предполагается устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, имеющих в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабмином; изымать у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий, учреждений и организаций также учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества.

В период военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины.

В условиях военного положения запрещается: изменение Конституции Украины; изменение Конституции Автономной Республики Крым; проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховный Совет АРК и органы местного самоуправления; проведение всеукраинских и местных референдумов; проведение забастовок.

Контроль за деятельностью военного командования, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в условиях военного положения осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.