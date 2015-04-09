ВР рассмотрит правовой режим военного положения и осуждение тоталитарных режимов

Как передает корреспондент УНИАН, также в первом чтении будут рассматриваться президентские законопроекты, касающиеся изменений в законы о Государственной пограничной службе, совершенствование порядка вещевого обеспечения военнослужащих, а также организации питания личного состава Вооруженных сил Украины.

Также сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменения в Закон “О прокуратуре” (относительно срока вступления в силу).

Читайте такжеРада отклонила законопроект о парламентской оппозицииСреди прочего, будут рассматриваться законопроекты, которые касаются доступа к архивам репрессивных органов тоталитарного коммунистического режима 1917-1991 годов, а также осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики.

Кроме того, сегодня во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о рынке природного газа.

На повторное рассмотрение с предложениями президента будет вынесен Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)”.