Шокин пообещал отчитаться о первом месяце на посту Генпрокурора
00:58, 06 марта 2015Политика
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Генеральный прокурор Виктор Шокин пообещал через неделю отчитаться о первом месяце своей работы.
Шокин пообещал отчитаться о о первый месяц своей работы / УНИАН
Об этом объявили в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.
Генпрокурор должен был прийти в студию программы, но не смог. Вместо того он передал, что отчитается о своей работе через неделю.
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