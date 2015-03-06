Шокин пообещал отчитаться о первом месяце на посту Генпрокурора

00:58, 06 марта 2015
Политика
382 0

Генеральный прокурор Виктор Шокин пообещал через неделю отчитаться о первом месяце своей работы.

Фото УНІАН

Об этом объявили в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Генпрокурор должен был прийти в студию программы, но не смог. Вместо того он передал, что отчитается о своей работе через неделю.

Читайте такжеШокин пообещал довести до конца дело Гонгадзе

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter