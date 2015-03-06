Шокин пообещал отчитаться о первом месяце на посту Генпрокурора

Об этом объявили в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Генпрокурор должен был прийти в студию программы, но не смог. Вместо того он передал, что отчитается о своей работе через неделю.

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